Kahtlemata leidub üsna palju inimesi, kellel on detsembri lõpuks jõuludest juba üsna kõrini. Naljaga pooleks võib öelda, et kuigi halloween’i tähistamise üle peetakse igal aastal leigevõitu vaidlusi, kas seda võõramaist püha tasub ikka importkaubana ka meie maale tuua, on sellel siiski üks väga kindel ja kasulik funktsioon: kui kõrvitsaid, nahkhiiri, õudusfilme, nõidu ja muud sedasorti esteetikat armastavad inimesed seda viimast kaitseliini üleval ei hoiaks, nõrguks jõulud selle sõna kõige kaubanduslikumas mõttes ilmselt juba septembrisse.