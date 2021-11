Üks idee autoritest, Viljandi linnakunstnik Kristi Kangilaski ütles Sakalale, et uuele keskväljakule on vaja rakendust leida ning sinna sisu luua. "See on linnakodanikele mõeldud ning meil endal peab seal mõnus ja tore olema. Jõulud on ju aeg, kui tahaks rohkem kokku tulla, ja Vabaduse plats on selleks just sobilik koht," leidis ta.

Pead kokku

Mõttetalgute algataja oli Viljandi kultuuri- ja noorsootöö spetsialist Vilja Volmer-Martinson, kes kutsus lisaks linnakunstnikule kampa kunstikooli direktori Laineli Parresti.

"Hakkasime nuputama, mis oleks vahva ja mida oleks võimalik nii lühikese ettevalmistusajaga rahvale pakkuda," rääkis Kristi Kangilaski ning lisas, et jõuluplatse on erinevates linnades nähtud küllaga ja ühtegi neist kopeerida ei soovitud.

Samas ei saa aga linnakunstniku meelest mööda vaadata asjaolust, et selle teemaga käivad kokku katusealused, heinapallid, glögimüüjad ja muusika. "See praktika on levinud ning kõiki neid elemente tõime kavasse meiegi. Kasutame oma muusikuid, oma müüjaid ning korralduse juures oma inimesi. Tahtsime, et kõik oleks võimalikult kohalik. Asja pealkiri ongi ju "Meie jõulud Viljandis" ja just seda tunnet me luua soovimegi," rääkis Kangilaski ning märkis, et kogu ürituse korraldamisel on neile suureks abiks ka Sakala keskus.

Ta avaldas heameelt, et Vabaduse platsile on loodud punkte, kust mugavalt elektrit võtta saab. "Katusealused ja majakesed saavad tuledega valgustatud ning võimenduse ja soojenduseta ei jää muusikudki," kinnitas ta.

Üks esimesi tegureid, mida korraldajad planeerides arvestasid, oli mõistagi pandeemia. "Tol hetkel oli see kõrgpunktis ning soovisime teha asja võimalikult turvaliselt. Õnneks on olud praeguseks pisut stabiliseerunud ning saame juba rõõmsamalt edasi minna," lausus Kangilaski, kuid rõhutas, et kuigi see on väliüritus, on sinna oodatud vaid terved inimesed.

Neli pidu

Sel laupäeval, 27. novembril tuleb Vabaduse platsil traditsiooniline esimese advendi tähistamine: süüdatakse advendiküünal ning kuusel süttivad jõulutuled. 5. detsembril avatakse jõuluplats, kus laste rõõmuks ootavad sepp, hobuvanker ja piparpontšikud. Kõik viljandlased on oodatud kuuske ehtima ning tooma keldrist või kuuri alt ühisele väljanäitusele põnevaid kelke, suuski ja saane.

12. detsembril müüvad kuuse ümber oma kaupu õpilasfirmad ning on kogukonna jõulutäika. Kõikvõimalikud spontaansed sõpruskondadest ja kollektiivdest moodustatud taidlusrühmad on oodatud vaba mikrofoni ette jõulusalme või -laule esitama. Platsilt algavad ka Loova Viljandi rongituurid miljööretkele Männimäele.

19. detsembril saab platsil maitsta jõulujooke. Lettidel on valitud kaubad, põleb lõke ja laval esinevad kohalikud armastatud muusikud. Oma nõusoleku esinemiseks on andnud Annika Mändmaa ja Juhan Suits, Cätlin ja Marko Mägi ning Adeele ja Jaan Jaago. "Käivad läbirääkimised ka DJ-ga, et etteastetest saaks välja kasvada mõnus jõuludisko," märkis Kangilaski.