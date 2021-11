Kui Jaak Joala kuju vastu korjatakse 940 allkirja või Uue tänava puude langetamise vastu enam kui 1300, siis kaovad need algatused nagu tilk vett mutiauku. Ei leita, et kuju ei ole rahva seas populaarne, või öeldakse, et Uue tänava puude raiumise vastu on häälekas vähemus. Kui kaasava eelarve hääletusel osaleb 891 inimest, siis avaldab linnavalitsus head meelt selle üle, et inimesed aktiivselt hääletusest osa võtavad ning et kaasav eelarve on endiselt populaarne. Huvitav vastuolu, aga sellel võib peatuda mõni teine kord.