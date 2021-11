Viimase seitsme päeva jooksul on Viljandi linnas tuvastatud 94 koroonaviirusesse nakatunud inimest. Viljandi valda lisandus sama aja jooksul 115, Põhja-Sakala valda 49 ja Mulgi valda 36 nakatunut. Kokku on seitsme päeva jooksul maakonnas positiivse koroonaviiruse proovi andnud 294 inimest.

Graafik näitab nakatunute arvu üsna stabiilset vähenemist. Suurim oli see maakonnas 26. oktoobril, kui tuvastati 125 nakatunut, see on nii kolmanda koroonaviiruse laine kui ka eelmise kahe laine kõige suurem arv.

Kõikides Viljandimaa omavalitsustes on vähemalt üks kord vaktsineeritud inimesi elanikkonnast rohkem kui 60 protsenti, kõige suurem on see protsent Viljandis – 65. Väikseim on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritute osakaal Viljandi vallas – 62,6 protsenti elanikest.