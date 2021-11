Tahtsin abikaasale sünnipäeva puhul nutikella soetada. Käisime poes, veeretasime toodet näpu vahel, kuulasime müüja kiidulaulu ja lahkusime vitriinist saadud viimase eksemplariga. Kõik ilus. Aga kodus selgus, et ei ole ikka see õige. Põhjused erinevad, aga no ei sobi. Kui proovisin toodet teise ja kallima vastu vahetada, saadeti mind pipramaale. Viimases hädas otsisin abi isegi tarbijakaitseametilt.