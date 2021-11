21. novembri hommikuse seisuga on haiglas 431 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Terviseameti andmetel vajab neist 349 haiglaravi raskeloomulise Covid-19 tõttu, nendest omakorda 265 ehk 76 protsenti on vaktsineerimata ja 84 ehk 24 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.