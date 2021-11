Heakene küll, selliste küsimuste korral tulevad appi omavalitsuste tublid sotsiaaltöötajad, muidugi eeldusel, et inimene julgeb abi küsida ja tuleb üldse selle peale, et niisugused ametnikud on olemas. Kui aga isegi info sellest, et kuskil pakutakse rahalist abi, tihti inimesteni ei jõua, siis osutab see puudujäägile arenenud maailma süsteemis. See oli Silvia Rannamaa «Kasuemas», kust käis läbi mõttetera, et kui inimene raha vastu võtta ei saa, siis ta peab küll meelemärkuseta olekus olema, eks infosulg ole samuti üks meelemärkuseta olemise vorme tänapäeval.