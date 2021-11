Hakkab ilmet võtma. Mõnisada ruutmeetrit sillutist veel ja umbes 40 autole mõeldud parkla on valmis. FOTO: Marko Saarm

On esmaspäev, 15. november. Väljas on vaid paar plusskraadi ja Viljandis Tartu tänaval rassib viis neoonjopes meest rasket füüsilist tööd teha. Juba poolteist kuud on nad linna loodetavale suvisele tuiksoonele kive laotanud ja selle nädalaga peaks asjale joone alla saama.