Viljandi aasta ettevõtja on aktsiaselts Eleväli. Mullu kasvas ettevõtte käive rohkem kui 300 protsenti. Võlusõnaks on päikesepaneelid, mille paigaldamine on tehtud kliendile võimalikult lihtsaks. Pildil on osa ettevõtte kollektiivist. Üks juhatuse liige Rein Pius on tagareas vasakult esimene ja teine juhatuse liige Larvo Klaos vasakult neljas. FOTO: Elmo Riig