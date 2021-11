Hanna Miller avas Sakala keskuses näituse "Värvimängud"

Autor toonitab, et iga pilt on unikaalne ja seda korrata pole võimalik. "See ongi see, mille kohta öeldakse "loomeprotsess", see, mille läbi tekib midagi tühjale kohale. Looming pole mõtlemine, see on intuitiivne protsess, mis voolab iseenesest. Mul on alati rõõm, kui kellelegi mõni töö meeldib ja see ostetakse. Teisalt on alati ka veidi kahju seda loovutada," kirjutab Hanna Miller.