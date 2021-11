LINLASTE kaasamist eelarve tegemisse on rakendatud juba ligi kümme aastat, tänavune kaasava eelarve projekt on kaheksas. Selline viis inimeste ideede väljatoomiseks on leidnud poolehoidu peaaegu kõikides omavalitsustes. Viljandimaalt pole selle toreda tavaga ühinenud ainult Mulgi vald.