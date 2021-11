Maksumaksja oleks ilmselt rahul ainult sellega, kui palku vähendatakse, heal juhul samale tasemele jäetakse, see on selge. Teisalt on aga tõsi ka see, et omavalitsusjuhtide palgad peavad ühte sammu käima nii üleüldise palgatõusu kui ka elukalliduse tõusuga. Muidu meelitab niigi ahvatlev erasektor võimekaid inimesi lihtsalt enda leeri üle ning seda me ei taha. Kuidas neid palku aga õiglaselt määrata?