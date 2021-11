Põhja-Sakala vallavolikogult küsitakse juhtidele ja esimehele suurt palgatõusu

Hüvitise enam kui kahekordne tõus on volikogu esimehe Priit Toobali sõnutsi õigustatud, sest esiteks on valla palgad tervikuna ajale jalgu jäänud ja teiseks on koalitsioonil kavas volikogu esimehe tööülesandeid ja -mahtu tuntavalt suurendada.