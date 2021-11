Eestis on üsna tavapäratu, et ühe valla kõige kõrgem juht kandideerib hoopis teise valla volikokku. Vändras elav, aga Põhja-Sakala vallavanemana töötav Jaanus Rahula aga just nii toimetas. Võimalik, et erakondade rahastamise järelevalve komisjon ­(ERJK) ei pannud kõiki asjaolusid menetlust alustades tähele, igal juhul leidis komisjoni kauaaegne liige ja aseesimees Kaarel Tarand Sakalaga vesteldes, et täpsustatud info valguses näib menetluse jätkamine asjatuna.