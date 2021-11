Kahetsusväärselt sageli tuleb uudiseid, et järjekordne pangatöötajana esinenud netikelm on petnud kergeusklikult välja tuhandeid. Neid uudiseid on alati väga kurb kuulda. Kurikaelad on äärmiselt veenvad ja kõneosavad ning sageli langevad nende ohvriks üksikud vanemaealised. Kes jääb ilma oma säästudest, kes avastab end õudusega silmitsi neljakohalise kiirlaenuga. Mõnikord juhtub mõlematki. Vahel ehk õnnestub midagi tagasi saada, aga muret, stressi ja jama kui palju.