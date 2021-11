2019. aastal tegi Tartu maakohus määruse, millega teadmata kadunuks jäänud mees surnuks tunnistati. Et aga varem ei olnud juriidiliselt alust arvata, et mees oleks surnud, oli riik 2008.–2016. aastani tema pangakontole kandnud pensioni. Pärast kohtumäärust avastati, et keegi on kasutanud teadmata kadunud mehe SEB internetipanga kasutajatunnust ja paroole ning kandnud aastate jooksul kontolt ära kogu tema pensioniraha.