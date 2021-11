Äkki on kogu selle viirusega probleem selles, et informatsiooni on liiga palju? Natuke naljakas niimoodi mõelda, sest kurdame ju ometigi kõik (ka omavalitsused ja ettevõtjad), et istume justkui infosulus, valitsus jagab infot puudulikult, kõik on väga halvasti, poolik, segane ja hambutu ...