PETTUS ⟩ Mees jäi osava kelmi tõttu ilma 6500 eurost

"Kontrollimaks üksikasju paluti mehel helistajale anda oma pangaandmed ning need andnuna avastas mees, et tema nimele oli võetud 6500-eurone laen, mis oli omakorda juba edasi võõrale kontole kantud," rääkis politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk. "Kelmusjuhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaaluurimises."

Viimastel nädalatel on hoogu kogunud juhtumid, kus inimestelt raha välja petmise käigus võtavad kelmid ohvri nimel ka kiirlaenu ning kannavad raha enda kontrolli all olevale kontole.

Põhja prefektuuri kelmuste ja majanduskuritegude talituse juhi Paul Pihelgas on öelnud, et see muster ei ole uus, kuid viimastel nädalatel on see märgatavalt sagenenud.