Ööl vastu esmaspäeva märkasid möödakäijad, et hiljuti Ugala lähedal avatud Valuoja tunneli betoonseinale on tekkinud Jaak Joala kujutisega kleebis. Pildil kujutatud mustvalge Joala on vähemalt üleelusuurune. Kes või miks kleebise tunnelisse paigutas, pole teada.