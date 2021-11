Vene hinge otsimisse on Euroopa haritlased suhtunud läbi aegade aupakliku, teatava hirmuga segatud akadeemilise õhinaga. Meenub, kuidas Mark Twain rääkis, et on indiaanlastega koos rännanud, nendega koos sõdinud ja kannatanud, tantsinud ja skalpeerinud. Keeruline on aga eeldada, et iga Venemaa-ainelise teose autor oleks ise venelastega koos rännanud ja kannatanud, kakelnud ja viina visanud.