"Oli hea võitlus kahe võrdse meeskonna vahel,” võttis mängu kokku Viljandi peatreener Marko Koks. Ta rõõmustas, et Viljandi meeskond sai kinni vastase liidri Vaidas Drevinskase ja kaitses tegid hea mängu nii väljakumängijad kui väravavaht. „Sisu on meie tiimis praegu kõva," rõõmustas Koks.

Et Servitil tuli Lätis vastu võtta 32:33 kaotus ning see tähendas, et Viljandi edu liigas kasvas. Viljandi HC jätkab 18 punktiga. Põlva Servitil on 14 ning Šviesal ja kaks mängu vähem pidanud Dobele ZRHK Tenaxil 11 silma.