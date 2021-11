Suure-Jaanis nii põhikooli kui gümnaasiumi juhtiva Evald Sepa sõnul on paari nädala jooksul koolides ette tulnud nii seda, et positiivse testivastuse saanud õpilase diagnoosi kinnitab ka laboratoorne PCR-proov, kui seda, et kiirtest on andnud valepositiivse vastuse.