Me kõik oleme ilmselt halbade uudiste üleküllusest väsinud ja nendega ära harjunud ning raske oleks hukka mõista inimest, kes teatab: «Ma nüüd paar nädalat uudiseid ei loe.» Viimati mainitut püüdsin ma hiljutise puhkuse ajal ka ise vältida. Nii et isegi kui sügisene auhindade ja tiitlite jagamine ning parimate valimine ja tunnustamine võis eelmistel aastatel tüütu tunduda (eriti juhul, kui ise pole aasta jooksul millegi targaga hakkama saanud), mõjub see tänavu nagu väga vajalik sõõm positiivsust.