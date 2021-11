Poola-Valgevene kriis on ühest küljest justkui kaugel ja teisest küljest väga lähedal. Ühest küljest on selle lahtimõtestamine lihtne (Aljaksandr Lukašenka soovib euroliitu destabiliseerida ja toob riiki migrante, keda piiri äärde kaost külvama saata) ja teisest küljest keeruline (mida me nüüd ometi peale hakkame?).