Üks osa meist vorbib juba lastega piparkooke küpsetada ja pakib kinke. Teine osa leiab, et novembri algus on jõulukaunistuste ülespanekuks veel liiga vara, ja nimetab neid talvekaunistusteks. Eks igale oma. Aga ilmselt võib tänulik olla halloween’i-fännidele, sest erksad oranžid plastkõrvitsad ja lakke riputatavad nahkhiired on veel viimane kaitse selle vastu, et šokolaadist jõuluvanad juba juulikuus poelettidele ei jõuaks.