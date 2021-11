Trummipõrin, tants ja trall, kõhukinnitus ja mõistagi jalgpall. Viljandis Männimäe külje all asuv multifunktsionaalne jalgpallihall on nüüdsest ametlikult avatud. FOTO: Elmo Riig

Trummipõrin – Viljandi multifunktsionaalne jalgpallihall on tänasest ametlikult avatud! See sündis just nimelt trummipõrina saatel ja vilega, mis tähistas ehitajate ja ehituse tellijate ehk linnavalitsejate kohtumise algust. Avamängu võitis selle ehitanud meeskond, aga töö tellijale jäi rõõm kulud katta.