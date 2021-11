Enim nakatunuid tuvastati Viljandi linna elanike seas – 18. Viljandi valda lisandus 15, Mulgi valda kaheksa ja Põhja-Sakala valda viis nakatunut.

Neljapäeval tuli maakonda juurde 55 nakatunut: 18 Viljandi linna, 15 Põhja-Sakala valda, 13 Viljandi valda ja üheksa Mulgi valda.

Viimase seitsme päeva jooksul on Viljandi linnas registreeritud 148, Viljandi vallas 114 ja Põhja-Sakala vallas 78 uut nakatunut. Parim on seis Mulgi vallas, kuhu on seitsme ööpäevaga juurde tulnud 54 nakkusekandjat.

Ööpäeva jooksul avati Eesti haiglates 59 COVID-19 haigusjuhtu. Suri 12 koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest seitse olid vaktsineerimata ja ühe staatus on täpsustamisel. Lahkusid 50-aastane mees, 59-aastane naine, 68-, 71-, 80-, 83- ja 84-aastane mees, 86-, 88- ja 91-aastane naine, 93-aastane mees ja 97-aastane naine.

Positiivse proovitulemuse saanutest oli 609 vaktsineerimata ja 430 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Tartu ülikooli juhitava reoveeseire sellenädalased tulemused näitavad, et reovee koroonaviirusesisaldus on väga kõrgel tasemel stabiliseerunud. Ülejäänud Eestist eristub endiselt Kagu-Eesti, kus on viirusekogus mitu korda suurem kui mujal.

Nädala jooksul kogutud proovide analüüsitulemusi kajastav kaart on muutunud eelmise nädalaga võrreldes mõnevõrra heledamaks. Uuringu juhi, Tartu ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on see muutus siiski üsna piiripealne. "Saame pidada heaks märgiks seda, et nädalaga pole väga suure viirusekogusega asulaid juurde tulnud. Seda, kas hakkame nägema viirusekoguse kahanemist, näitab järgmine nädal. Kas trend jääb püsima, võime hinnata kahe kuni nelja nädala pärast," rääkis Tenson.

Reovee seireuuring, 12. november FOTO: Tartu ülikool

Eesti keskmist olukorda kirjeldavate indeksite võrdluses torkab endiselt silma Lõuna-Eesti, kus viirusekogus ületab keskmist mitu korda. Samuti on reovee viirusesisaldus kasvanud Kesk-Eesti suuremates asulates.