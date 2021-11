Paljudele ei meeldi parandatud esemed. Need näitaksid justkui vaesust ja armetust ning mõne meelest on need suisa koledad. 80-ndatel parandasin noore abielunaisena abikaasa sokivarvast. Olid Soomest kingituseks saadetud helesinise-hallitriibulised sokid. Väga ilusad, ent varbaotsa kulus neilgi auk. Helesinise mulineega tehtud parandus hallil varbaosal oli toona mu meelest ilusam veel kui sokid ise. Ent nende kandja leidis, et parandatud sokk sobib üksnes saapasse.