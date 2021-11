Komisjon valis välja viis tegu, mis on kogukondadele komisjoni arvates tähelepanuväärset mõju avaldanud ja aidanud teadvustada kodanikualgatuse tähtsust meie kogukondade arengus.

Milline võiks olla 2021. aasta Viljandimaa aasta tegu?

Kandidaadid

Juhan Simmi 135. ja August Kitzbergi 165. sünniaastapäeva tähistamine

MTÜ Mulkide Seltsi aktiivsed liikmed korraldasid suvel Mulgimaa suurmeeste Juhan Simmi ja August Kitzbergi sünniaastapäeva tähistamist 14. augustil Tarvastu kirikus ja Juhan Simmi kodutalu õues. Üks kontsert oli Tarvastu kirikus ja kaks etendust anti Kivilõppes Simmi talus. Etenduseks oli Kitzbergi naljamäng "Kosjasõit", millele on kirjutanud muusikalised vahepalad Juhan Simm. Näitlejateks olid kohalikud elanikud, kes pakkusid nauditava kultuurielamuse ning näitasid, et koostöös saab palju nalja ja tegusid tehtud. Pealtvaatajaid oli tulnud kaugelt ja lähedalt. Kõik olid uhked Mulgimaa inimeste üle, kes olid hakkama saanud suure asjaga.

Juhan Simmi 135. ja August Kitzbergi 165. sünniaastapäeva tähistamine FOTO: Erakogu

Jalgratta- ja jalgsimatkad Suure-Jaani piirkonnas

Siiri Merila-Hubbard ja tema elukaaslane Nigel Kelly on sel aastal kohalikele korraldanud viis jalgsimatka ja kuus jalgrattamatka. Igal matkal on osalenud 15–20 inimest ning pikim jalgrattamatk on seni olnud 48,3 kilomeetrit. Lisaks füüsilise vormi parandamisele on matkal kodulooline-kultuuriline vaatenurk ning kohalike ettevõtetega tutvumine. Siiri on koos oma elukaaslasega teinud midagi enneolematut: ta on liitnud valla liikumishuvilised, pakub neile koduloolis-kultuurilisi teadmisi ning sotsiaalses mõttes ühendab eri vanuses ja erinevate eluvaldkondade inimesi. Tulevikus võiks matkadest saada Põhja-Sakala valla turismimagnet. Matkakaardid koos kirjeldustega võiksid kättesaadavad olla ka veebilahendusena.

Jalgratta- ja jalgsimatkad Suure-Jaani piirkonnas FOTO: Erakogu

Viljandi toidujagamiskapp

Viljandis Turu tänaval on sellest suvest toidujagamise kapp, kuhu saab tuua kõlblikke ülejäänud toiduaineid ja iga tahtja võib sealt endale meelepärast võtta, täites nii näljaseid kõhtusid. Nii aidatakse vastu astuda toidu raiskamisele. Tuumikgrupp Greete Paaskivi, Kirsika Meresmaa, Faristamo Eller ja teised on teinud tublit tööd kapi püstitamiseks, selle korrashoidmiseks ja info jagamiseks. Kapile on koha lubanud ja toetab seda elektriga Tartu ülikooli Viljandi kultuurikolledž. Kapi välimuse muutsid kauniks Viljandi kunstikooli noored. Kapi ehitust ja korrashoidu toetab Viljandi noortevolikogu. Facebooki grupiga on liitunud umbes 500 inimest.

Viljandi toidujagamiskapp FOTO: Erakogu

Kohvik Mull ja Muda Mustlas

Mustlas tegutseb ägedate naiste seltskond ATV Ladies, kes propageerib naistele mõeldud ATV-matku, tõstes nii naiste enesehinnangut ja usku oma võimetesse. Just need naised avasid suvel 15 aastat tühjana seisnud kohviku Tõru. Kevadel olid korrastustalgud, millel kõik pereliikmed nii ihu kui hingega suuremal ja väiksemal moel kaasa lõid. Vanast kohvikust sai imearmas, hubane, romantiline, hea toidu ja atmosfääriga toidukoht, kus reedeti sai kuulata elavat muusikat. Kohvikus said üles astuda noored ja vähem tuntud muusikud. Kohalike seas oli see üks mõnus kokkusaamise koht, mida oli oodatud juba aastaid. Seal käisid kõige lahedamad külalised ja kohvik liitis kogukonda terveks suveks.

Suve lõpuks korraldati Soe külas endises Vambola kolhoosi keskuses lõpupidu, millist ei ole siin kandis nähtud juba vähemalt 15 aastat.

Kohvik Mull ja Muda Mustlas FOTO: Erakogu

"Mina toetan Viljandimaad"

Eelmise jõulude eel alustas Jaana Hinno inimeste mõjutamist, et jõulukingitusi suundutaks ostma just Viljandimaa ettevõtetest. Väikesed ja toredad Viljandimaa ettevõtted ja käsitöölised said selle ettevõtmisega pisut reklaami ja tuntust ning nii mõnigi inimene leidis kingimurele lahenduse. Projekt kestis 52 päeva. Tehti 57 postitust ja tutvustati 52 Viljandimaa ettevõtet või ettevõtmist. Projekti jaoks kulus ühel inimesel üle saja vabatahtliku töötunni.

Projekti lõppedes saadi tänulikku tagasisidet nii ettevõtjatelt kui ka kingiostjatelt. Näiteks sai Julia uue kliendi oma trennidesse ja Maaria leidis just täpselt sellised kindad, millest unistanud oli. Viljandimaa eeskujul levis projekt seitsmesse maakonda.