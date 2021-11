Järjest kasvavaid kinnisvara hindu vaadates pole midagi imekspandavat selles, et iga vähegi sobiv maalapp või püsti seisev hoone elamispindade rajamiseks või uuendamiseks kasutusele võetakse. Arendajad soovivad kasumit, linnavalitsus on mõistagi huvitatud sellest, et linn võimalikult hästi areneks ja uusi elanikke juurde meelitaks, ning linn ise ehk siis meie kõik tahame, et meil oleks võimalik soovi korral valida, millist kinnisvara me ostame või üürime.