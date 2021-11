Eesti mardi- ja kadripäeva kombed on veel elus ning saame neile sandiks käies hoogu anda. Meenuvad lapsepõlve sanditamised ning ka nüüd koos lapsega on iga sandiskäik olnud eriline võimalus kehastuda kellekski, keda väga oodatakse. Nagu ütles muusik Annika Mändmaa, on mardisandid head hinged, kes tulevad viie vikerkaare tagant meile õnne tooma, ja seda on meile vaja, eriti praegusel ajal ning mitte ainult koroona, vaid ka võõraste traditsioonide pealetungi tõttu.