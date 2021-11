Ilmselt on õigus Poola asevälisministril Piotr Wawrzykil, kelle hinnangul tahab Valgevene põhjustada võimalikult verise intsidendi Poola piiril, millele ta on kokku ajanud tuhandeid migrante, enamikus Iraagi kurde, nende seas ka väikseid lapsi. See on karmilt öeldud, aga Valgevene poliitikal silma peal hoidnud inimesele ei tohiks see väga üllatav tunduda.