Neljapäeval on kõige tähtsam asi muude tegemiste juures see, et meil on Viljandi gümnaasiumis riigikaitseõpe ja plaanis on grupitööde esitlused. Vaatame läbi kõik sõjad, mis on aegade jooksul Eestimaast üle käinud. Iga grupp on erineva perioodi ette valmistanud ning ühtekokku ootab meid seitse plokki.