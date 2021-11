Minule on meelde jäänud, et kui koroona end algul Hiinas ilmutas, hindasid asjatundjad, et selle Eestisse jõudmise tõenäosus on väike. Kui viirus siiski kohale jõudis, läks lausa minister vastu lennukile, mis tõi meile tõve tõrjeks maske. Samas polnud näokate kohustuslik, sest siis väideti, et aitab vaid väga kindla kaitsevõimega mask. Nüüd kaitsevõimest ei kõnelda, mask on saanud omaette reliikviaks ja selle kandmist nõuab riiklik religioon.