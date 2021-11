Esmalt kõige kiireloomulisematest asjadest. Koroonakriis on pannud hoolde­kodud väga suure surve alla. Kogu aeg tuleb olla valvel, et viirus asutusse sisse ei pääseks, iga haigestunud töötaja tähendab teistele kohustuste kasvu, emotsionaalne koorem veel takkapihta. Rasket tööd tehakse madala palga eest, mistõttu pole ka ime, et uusi või asendustöötajaid leida on ülikeeruline. Pärsti pansionaadis leitud lahendust tuua Ukrainast ajutisi abilisi ei õnnestunud teoks teha, sest kehtiva korra kohaselt peaks maksma kolmandatest riikidest tulnud töötajatele vähemalt Eesti keskmist palka.