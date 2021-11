Gruusia juhtis 20. minutil 14:10 ja see seis püsis tablool koguni kuus minutit. Vahepeal läksid meestel tundedki keema, ent olukord tuli "kuumadele Eesti poistele" kasuks. Väravasuule tulnud Armis Priskus tegi mitu tähtsat tõrjet ning rünnakul hakati hästi leidma Jürgen Roobat.

"Oli see alles närviline mäng. Algusest peale tuli palju karistusi ning me ei saanud kuidagi mängurütmist kinni," ütles Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson pressiteates. "Võib-olla Gruusia väsis teisel poolajal ja meil oli pisut rohkem kvaliteetseid vahetusi, mida ka kasutasime. Väiksed detailid muudavad sellises mängus palju. Nii ei saanud Gruusia kaks korda tühjale väravale pihta, aga meie võitlus- ja meeskonnavaim tõusis siis esile. Kindlasti ei saa mainimata jätta Mait Patraili rolli – ta tahtis meeskonda aidata ja võttis väga suure vastutuse viimastel minutitel, nii nagu kogenud mängijad peavadki."

Süsteem MM-i finaalturniirile pääsemiseks on tehtud Eesti käsipalliliidu hinnangul ülimalt keeruliseks ning sõltub mitmel moel ka jaanuaris ees ootava EM-i finaalturniiri tulemustest. Kindel on tõsiasi, et 16.–20. märtsini seisavad Eestil ees valiksarja teise faasi play-off-mängud, üks kodus ja teine võõrsil. Vastane loositakse meie koondisele jaanuari lõpul EM-i finaalturniiri viimastel päevadel.