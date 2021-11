Kuigi püsiannetajaid on vähiravifondi juurde tulnud, on kasvanud ka abivajajate hulk. FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Vähiravifond tänas sotsiaalmeedias kõiki abistajaid ja teatas, et sügisel on püsitoetajate arv kasvanud. Samas on murelikuks tegevaid arve.