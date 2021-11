Maakondade tabelis, kus on arvesse võetud viimase 14 päeva nakatumine saja tuhande elaniku kohta, tõusis Viljandimaa taas teisele kohale. Esimene on seal endiselt Põlvamaa, kus see näit on 3262. Viljandimaa näit on 2398. Kõikide maakondade nakatumiskõver on praegu languses. Näiteks Harjumaal, kus on päevaste uute nakatunute hulk endiselt kõige suurem, registreeriti 2. novembril 892 positiivset, kuid viimasel ööpeval 350.