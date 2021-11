Terviseamet teatas laupäeval, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 8500 koroonaviiruse proovi, millest 1524 osutus positiivseks. Viljandimaal leiti see nakkus 66 inimesel.

Maakondade tabelis, kus on arvesse võetud viimase 14 päeva nakatumine 100 000 elaniku kohta, langes Viljandimaa uuesti kolmandale kohale. Esimene on seal endiselt Põlvamaa, kus viimasel ööpäeval lisandus 75 nakatunut, ja teine on Pärnumaa, kus registreeriti 164 positiivset.