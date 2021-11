Kaitseliidu õppusel liigub teedel tavapärasest rohkem masinaid ja võib olla ajutisi liikluspiiranguid. Pilt on tehtud laupäeva hommikul Lillis. FOTO: Elmo Riig

Kaitseliidu lõuna maakaitseringkond korraldab Mulgi vallas suurõppust «Sibul», mis algas reedel ja lõpeb pühapäeval.

Sakala maleva staabi- ja väljaõppeülem Silver Mäe ütles laupäeva hommikul, et seni on sujunud kõik plaani järgi. Osalisi käib tema sõnul Viljandimaalt läbi ligikaudu 400, neist Sakala malevast 130.

«Mehed kogunesid reede õhtul kella kuueks ning kava kohaselt kestab õppus pühapäeva keskpäevani,» lausus ta. «Sama õppus käib praegu Põlva-, Valga- ja Võrumaal ning samuti on seotud Tartu maakonna kaitseliitlased.»

Nii näiteks etendavad Tartumaa kaitseliitlased Mulgi vallas vastaste rolli ning ühtlasi on see ülesanne pandud lätlastele. Küsimusele, kummad on tugevamad vaenlased, vastas Mäe, et seda ei saa üheselt öelda, vastupanu on suhteliselt ühesugune.

Kuigi ilmaprognoos lubas nädalavahetuseks sadu, oli vähemasti laupäeva hommikul tavaline vahelduva pilvisusega sügispäev ja selles mõttes osalistel kergem. Ka külmakraade polnud segamas.

«Eks vihm ole ebamugav, aga sõdur on sellega harjunud,» nentis Mäe. «Varasem vihm on aga kruusateed ja pinnase pehmeks teinud ning püüame vältida väljaspool teid sõitmist, et keskkonda võimalikult vähe mõjutada.»

Pärimise peale, mis on sellisel õppusel kõige raskem ja mis kõige kergem, vastas Mäe, et raskem on üksuste omavaheline koostöö ning see nõuab harjutamist, kergem on täita lahingülesandeid.

Viljandimaal osalevad õppusel enamasti mehed, aga staabiülema sõnul on ka naisi. Lisaks on antud vaatlejatena võimalus 14–18-aastastele poistele ja tüdrukutele ehk noorkotkastele ja kodutütardele. Naiskodukaitse osaleb evakuatsioonirühma töös ja peamiselt Tartumaal.

Õppustel osalejate keskmine vanus ületab Mäe hinnangul 40 eluaasta piiri, aga vanuselist ülempiiri kindlaks määratud pole. Kes võiks olla õppuse kõige vanem osaline, seda infot tal käepärast polnud.

«Kohalikud inimesed on meisse hästi ja toetavalt suhtunud,» lausus Mäe. «Enne õppust käisime suuremates lahingkohtades elavate inimeste juurest läbi ja tutvustasime oma plaane. Keegi vastu polnud, koostöö on olnud hea.»

Õppusel «Sibul» pannakse korraldajate teatel proovile väljaõpe ning peamiste tegevustena on plaanitud vastase vaatlemine, avastamine ja varitsemine ehk siis tema ründamine kokkulepitud kohtades.

Kaitseliidu lõuna maakaitseringkond korraldab suurõppust viiendat aastat. Käesoleval aastal on fookuses territoriaalkaitse tagamine Kaitseliidu malevate ja partnerite koostöös. Õppusel osalevatel kaitseliitlastel on kaasas teenistusrelvad ning õppe­lahingutes kasutatakse päevasel ajal imitatsioonvahenditena paukpadruneid ja lõhkepakette. Partneritena on kaasatud politsei, pääste- ja keskkonnaamet.