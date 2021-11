Kui küsida, kes Põhja-Sakala vallas sporti teeb, on seni kindel vastus olnud: spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Adamson. Ta ei ole ehk kõige kiirem jooksja ega kõige osavam korvpallur, kuid on aastas korraldanud ligi 250 võistlust, hulga noortelaagreid ja muud säärast veel otsa. Seda tööd on ta teha rabanud 32 aastat ja peaaegu seitse päeva nädalas. Kuni 1. novembrini, mil Adamson omal soovil ametist lahkus.