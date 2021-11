Tartu ülikooli juhitava reoveeuuringu käesoleva nädala tulemuste järgi on koroonaviirus levinud üle Eesti nii laialdaselt, et piirkondlikke erinevusi enam esile tuua ei saa.

Uuringu juhi, ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on olukord üle Eesti ühtlaselt halb.

«Eestis pole nüüd enam peaaegu ühtegi asulat, kust koroonaviirust ei leiaks,» lausus ta pressiteate vahendusel. «See, et leiame võrdlemisi suurtes kogustes viirust mis tahes väiksema asula punktproovidest, näitab, et viiruse levik on üsna kontrollimatu.»