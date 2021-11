Viljandimaa ligi sada nakatunut päevas ei ole tegelikult nii hirmus, kui kõlab. Jah, kui vaadata tänase Sakala kuuendal leheküljel positiivsete proovide graafikut, on selgelt näha, et nii palju pole meil nakatumisi olnud ühegi eelmise koroonalaine ajal. Õnneks on vahepeal tulnud vaktsiinid, mis hoiavad enamiku haigusjuhtumitest talutava. Ent sellega head uudised ka lõpevad. Sest hirmsad on need arvud ikkagi, nagu ka kogu ülejäänud koroonastatistika.