Eesti käsipallikoondis, millest koguni kolmandik ehk kuus mängijat on pärit Viljandist, sõitis täna hommikul üle lahe Soome, et reedel alustada 2023. aasta maailmameistrivõistluste valikturniiri. Avapäeval on Vantaal vastaseks võõrustajamaa, nädalavahetusel kohtuvad eestlased esmalt Suurbritannia ja siis Gruusiaga. MM-i valiksarja järgmisse faasi pääseb neliku kaks paremat.