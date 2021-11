Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juht Jaak Raie sõnas, et linna haridusasutuste puhul on protsent tegelikult veelgi parem kui ministeeriumi statistikas, sest viimati nimetatu on väikse viitega. "Peame siin oma arvestust ka. Nädal või poolteist tagasi oli linna koolide ja lasteaedade töötajate vaktsineerituse protsent juba üle 90," sõnas ta.

Raie rääkis, et sügise jooksul on töötajate hulgas näha olnud vaktsineerimiste kasvu. Kui kuu aega tagasi võis öelda, et igas asutuses on vaktsineerimata keskmiselt neli-viis töötajat, siis praegu on see kahanenud kahe-kolme peale. "Ühtedele mõjuvad elulised näited ning teistele soov olla kollektiivis ja teha tööd," ütles ta vaktsineerimise põhjuste kohta.