Šotimaal Glasgow’s käival ÜRO kliimakonverentsil on tehtud mitu tähtsat sammu. Üks märgilisemaid neist on ehk rohkem kui saja riigi, nende hulgas keskkonnaküsimustesse tihti skeptiliselt suhtuva Brasiilia lubadus lõpetada 2030. aastaks metsade hävitamine. Üle 80 riigi on ühinenud USA ja Euroopa Liidu lubadusega vähendada kümnendi lõpuks 30 protsendi võrra metaaniheidet, 12 riigi juhid lubasid anda arengumaadele keskkonna säästmiseks kümme miljardit eurot ja tõotatud on veel nii maad kui taevast.