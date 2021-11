Nigel Kelly on naerusuine ja väljapeetud härrasmees. Kui meie vestluse lõpul uurin, kui palju inglastest kõneleb sellist kõrgklassi keelt nagu tema, Kelly muheleb, mõtleb veidi ja sõnab, et vähem kui 10 protsenti. «Inglaste haridustase on palju viletsam, kui see olla võiks, ja muutub järjest kehvemaks,» sõnab ta.