Esimene küsimus on nüüd mõistagi, kellest saab järgmine kultuuriminister. Ja teine: kas veel mõni valitsuse liige vahetatakse välja? Põhjust selle üle spekuleerida on, sest kõvasti kriitikat on saanud tervise- ja tööminister Tanel Kiik, aga ka välisminister Eva-­Maria ­Liimets ning keskkonna­minister Tõnis Mölder, kõik Keskerakonna ridadest. Reformierakondlastest on kõige enam turmtuld tõmmanud peaminister Kaja Kallas, kuid tema väljavahetamine pole praegusi jõujooni silmas pidades võimalik.