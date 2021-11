Esmaspäeva õhtul kirjapandud ja teisipäeva lõuna ajal Viiratsi rahvamaja ees allkirjastatud lepingu kohaselt said pärast valimisi teineteisele hambaid näidanud Isamaast ja Reformierakonnast võimupartnerid. Isikutest oli selge vaid see, et vallavanemana jätkab Alar Karu ning tõenäoliselt istub senine volikogu esimees Kaupo Kase ümber volikogu aseesimehe toolile.