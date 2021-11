Nakatumiste suhtarvult tõusis Eesti maailmameistriks. See, et vaktsineerituid hakkas pärast karmimate piirangute kehtestamist juurde tulema, on väga hea, kuid haiglad on juba kuhjaga täis ja isegi kui kõik praegu süsti saama tõttavad, võtab mitu nädalat aega, kuni selle kasu mõjule pääseb. Niisiis tuleb viiruse levikut vähendada teiste meetoditega.